Dünya'nın sporu! (27.11.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığının bahis oyunları için açtığı ihaleye, sadece mevcut firma Turkcell'in İnteltek'i katıldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50'den 70'e çıkıyor. 10 yıl için 200 milyar liralık ciro taahhüdü verdik" diye konuştu.
7'DE 7 PEŞİNDE
Sultanlar Ligi'ne 6'da 6 ile başlayan Eczacıbaşı, 7'inci haftanın açılış karşılaşmasında bugün 16.00'da Karayolları'nı ağırlayacak. Mücadele öncesinde konuk ekibin ise 3 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.
TÜRK DERBİSİ
Voleybol'da Erkekler Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadeleden galip ayrılan taraf, 5 Aralık'taki rövanş öncesi avantaj sağlayacak.
TANSİYON DÜŞMELİ
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez, River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası finali ikinci maçı öncesindeki olaylarla ilgili konuştu. Dominguez, "Şiddet olaylarına sebep olanlara karşı mücadelede birlik olmalıyız. Yoksa saldırganlık, Güney Amerika futboluna son verecek" dedi. Öte yandan, mücadelenin 8 ya da 9 Aralık'ta oynanacağı duyuruldu.
WENGER ZAMANI
Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini sonlandıran Arsen Wenger'in, yeni takımı belli oluyor. Lider Dortmund'un 9 puan gerisinde 5. sırada kalan Bayern Münih'in, Kovac'ın yerine 69 yaşındaki çalıştırıcıyı getirmeyi planladığı iddia edildi.
OĞUZ'UN GÖZÜ ZİRVEDE
Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın İspanya'yı ağırlayacak 12 Dev Adam'ın tecrübeli isimlerinden Oğuz Savaş, liderliği hedeflediklerini söyledi. Savaş, "İspanya'yı yenmemiz, liderlik için fırsat doğuracak. Maça, bunun bilinciyle hazırlanacağız" diye konuştu.
ZLATAN AV İÇİN TÜRKİYE'DE
Dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, avlanmak için Antalya'ya geldi. Finike'nin Beydağları'nda ücretli ava çıkan İbra, boynuz uzunluğu 121 cm olan bir dağ keçisi vurdu. İsveçli yıldız, Instagram hesabından, 'Seni seviyorum' ile 'Çok teşekkür ederim' notlarıyla Beydağları'nı paylaştı.
AVRUPA ASLANI
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün 19.00'da Eurocup maçında Lefkadas'a konuk olacak. Erkek Voleybol Takımı ise yine aynı saatte, Mladost Zagreb'i CEV Kupası son 16 maçında ağırlayacak.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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