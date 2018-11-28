Dünya'nın sporu! (27.11.18)
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Dünya'nın sporu! (27.11.18)

Dünya'nın sporu! (27.11.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

INTELTEK'TEN DEV TEKLİF

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının bahis oyunları için açtığı ihaleye, sadece mevcut firma Turkcell'in İnteltek'i katıldı. Turkcell Genel Müdürü , "Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50'den 70'e çıkıyor. 10 yıl için 200 milyar liralık ciro taahhüdü verdik" diye konuştu.

7'DE 7 PEŞİNDE

Sultanlar Ligi'ne 6'da 6 ile başlayan Eczacıbaşı, 7'inci haftanın açılış karşılaşmasında bugün 16.00'da Karayolları'nı ağırlayacak. Mücadele öncesinde konuk ekibin ise 3 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.

TÜRK DERBİSİ

Voleybol'da Erkekler 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadeleden galip ayrılan taraf, 5 Aralık'taki rövanş öncesi avantaj sağlayacak.

TANSİYON DÜŞMELİ

Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez, ile arasındaki Libertadores Kupası finali ikinci maçı öncesindeki olaylarla ilgili konuştu. Dominguez, "Şiddet olaylarına sebep olanlara karşı mücadelede birlik olmalıyız. Yoksa saldırganlık, futboluna son verecek" dedi. Öte yandan, mücadelenin 8 ya da 9 Aralık'ta oynanacağı duyuruldu.

WENGER ZAMANI

Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini sonlandıran Arsen Wenger'in, yeni takımı belli oluyor. Lider Dortmund'un 9 puan gerisinde 5. sırada kalan 'in, Kovac'ın yerine 69 yaşındaki çalıştırıcıyı getirmeyi planladığı iddia edildi.

OĞUZ'UN GÖZÜ ZİRVEDE

Elemeleri'nde yarın İspanya'yı ağırlayacak 12 Dev Adam'ın tecrübeli isimlerinden , liderliği hedeflediklerini söyledi. Savaş, "İspanya'yı yenmemiz, liderlik için fırsat doğuracak. Maça, bunun bilinciyle hazırlanacağız" diye konuştu.

ZLATAN AV İÇİN TÜRKİYE'DE

Dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, avlanmak için Antalya'ya geldi. Finike'nin Beydağları'nda ücretli ava çıkan İbra, boynuz uzunluğu 121 cm olan bir dağ keçisi vurdu. İsveçli yıldız, Instagram hesabından, 'Seni seviyorum' ile 'Çok teşekkür ederim' notlarıyla Beydağları'nı paylaştı.

AVRUPA ASLANI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün 19.00'da Eurocup maçında Lefkadas'a konuk olacak. Erkek Voleybol Takımı ise yine aynı saatte, Mladost Zagreb'i CEV Kupası son 16 maçında ağırlayacak.
  1. 28.11.2018
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