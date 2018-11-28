LİDERİ YENECEĞİZ



Lider Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Sivas'ta Teknik Direktör Hakan Keleş, iddialı konuştu. Keleş, "Rize maçında bize göre 2 puan kaybettik. Başakşehir de ligin zirvesinde, oyun olarak da iyi oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



GÖZTEPE AĞIR BİR YARA ALDI



Süper Lig'de sahasındaki 5'te 5'lik zafer serisini lider Başakşehir'e 2-0 yenilerek yitiren Göztepe, Antalya maçı öncesinde iki oyuncusunu da kaybetti. Üçer sarı kartı bulunan isimlerden stoper Titi ile sağ bek Gassama, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Göz-Göz ayrıca son iki sezonda Başakşehir'le yaptığı 5 karşılaşmayı da kaybetti



PFDK'DAN 4 KULÜBE SEVK



TFF Hukuk Müşavirliği, 4 kulübü çirkin ve kötü tezahürattan disipline sevk etti. Ankaragücü; Beşiktaş, Çaykur Rizespor; Sivasspor, Akhisarspor; Bursaspor, maçlarında çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Kurulu kararları yarın açıklanacak.



AKİGO'DA 4 EKSİK



UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rusya'da Krasnodar'la karşılaşacak temsilcimiz Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Bilal Kısa, Dany ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra kadro dışı bırakılan Seleznyov yer almadı. Rusya'ya hareket edecek olan yeşil-siyahlılar, karşılaşma için son çalışmasını Krasnodar'da yapacak.



5 ŞAMPİYONU DA GERİDE BIRAKTI



Göztepe deplasmanından da zaferle ayrılan Başakşehir, ligde son 5 maçını da kazanarak liderliğini pekiştirdi. En yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5,

G.Saray'ın 6 ve Beşiktaş'ın 9 puan önünde liderliğini sürdüren turuncu-lacivertliler ayrıca Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e, Fenerbahçe ile de 17'ye çıkardı.