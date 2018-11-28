Süper Lig'de günün özeti! (27.11.18)
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'de günün özeti! (27.11.18)

Süper Lig'de günün özeti! (27.11.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

LİDERİ YENECEĞİZ

Lider ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Sivas'ta Teknik Direktör Hakan Keleş, iddialı konuştu. Keleş, "Rize maçında bize göre 2 puan kaybettik. Başakşehir de ligin zirvesinde, oyun olarak da iyi oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE AĞIR BİR YARA ALDI

'de sahasındaki 5'te 5'lik zafer serisini lider Başakşehir'e 2-0 yenilerek yitiren , Antalya maçı öncesinde iki oyuncusunu da kaybetti. Üçer sarı kartı bulunan isimlerden stoper Titi ile sağ bek Gassama, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Göz-Göz ayrıca son iki sezonda Başakşehir'le yaptığı 5 karşılaşmayı da kaybetti

PFDK'DAN 4 KULÜBE SEVK

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 kulübü çirkin ve kötü tezahürattan disipline sevk etti. Ankaragücü; , ; Sivasspor, Akhisarspor; Bursaspor, maçlarında çirkin ve kötü tezahürattan 'ya sevk edildi. Disiplin Kurulu kararları yarın açıklanacak.

AKİGO'DA 4 EKSİK

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rusya'da 'la karşılaşacak temsilcimiz Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan , Dany ve 'nun yanı sıra kadro dışı bırakılan Seleznyov yer almadı. Rusya'ya hareket edecek olan yeşil-siyahlılar, karşılaşma için son çalışmasını Krasnodar'da yapacak.

5 ŞAMPİYONU DA GERİDE BIRAKTI

Göztepe deplasmanından da zaferle ayrılan Başakşehir, ligde son 5 maçını da kazanarak liderliğini pekiştirdi. En yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5,
G.Saray'ın 6 ve Beşiktaş'ın 9 puan önünde liderliğini sürdüren turuncu-lacivertliler ayrıca Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e, Fenerbahçe ile de 17'ye çıkardı.

  1. 28.11.2018
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