Süper Lig'de günün özeti! (27.11.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
LİDERİ YENECEĞİZ
Lider Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Sivas'ta Teknik Direktör Hakan Keleş, iddialı konuştu. Keleş, "Rize maçında bize göre 2 puan kaybettik. Başakşehir de ligin zirvesinde, oyun olarak da iyi oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
GÖZTEPE AĞIR BİR YARA ALDI
Süper Lig'de sahasındaki 5'te 5'lik zafer serisini lider Başakşehir'e 2-0 yenilerek yitiren Göztepe, Antalya maçı öncesinde iki oyuncusunu da kaybetti. Üçer sarı kartı bulunan isimlerden stoper Titi ile sağ bek Gassama, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Göz-Göz ayrıca son iki sezonda Başakşehir'le yaptığı 5 karşılaşmayı da kaybetti
PFDK'DAN 4 KULÜBE SEVK
TFF Hukuk Müşavirliği, 4 kulübü çirkin ve kötü tezahürattan disipline sevk etti. Ankaragücü; Beşiktaş, Çaykur Rizespor; Sivasspor, Akhisarspor; Bursaspor, maçlarında çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Kurulu kararları yarın açıklanacak.
AKİGO'DA 4 EKSİK
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rusya'da Krasnodar'la karşılaşacak temsilcimiz Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Bilal Kısa, Dany ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra kadro dışı bırakılan Seleznyov yer almadı. Rusya'ya hareket edecek olan yeşil-siyahlılar, karşılaşma için son çalışmasını Krasnodar'da yapacak.
5 ŞAMPİYONU DA GERİDE BIRAKTI
Göztepe deplasmanından da zaferle ayrılan Başakşehir, ligde son 5 maçını da kazanarak liderliğini pekiştirdi. En yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5,
G.Saray'ın 6 ve Beşiktaş'ın 9 puan önünde liderliğini sürdüren turuncu-lacivertliler ayrıca Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e, Fenerbahçe ile de 17'ye çıkardı.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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