Yeni Malatyaspor'da 'Bulut' fırtınası!
K.Paşa’ya 3-0 yenilen Malatya’da Erol Bulut, futbolculara tepki gösterip, “Hedefimiz var. Basit hatalar yapmamalıyız” diye uyardı.
GUILHERME VE DONALD SEVİNCİ
Sahasındaki Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'a iki müjdeli haber birden geldi. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Guilherme ve Donald, takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki futbolcunun da Akhisarspor mücadelesine yetiştirileceği belirtildi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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