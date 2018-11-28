Yeni Malatyaspor'da 'Bulut' fırtınası!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'da 'Bulut' fırtınası!

Yeni Malatyaspor'da 'Bulut' fırtınası!

K.Paşa’ya 3-0 yenilen Malatya’da , futbolculara tepki gösterip, “Hedefimiz var. Basit hatalar yapmamalıyız” diye uyardı.

Ligdeki 3'te 3'lük zafer serisini 'ya 3-0 yenilerek kaybeden 'da Teknik Direktör , bireysel hataların faturasını ağır bir şekilde ödediklerini vurguladı. Bulut, "Sorun basit; hata yapan arkadaşlar nedense hemen hemen hep aynı kişiler. O yüzden o arkadaşlarımızın üzerinde idmanlarda daha da çok durup, daha iyi çalışmamız gerekiyor. Hiç baskı olmayan arkadaşımız pas hatası yaparak penaltı yarattı. Bir hedefimiz var. Basit hatalar yapmamalıyız" dedi. Hedeflerinin ilk 10 olduğunu bir kez daha yineleyen başarılı çalıştırıcı, "Kalan 4 maçın gidişatı çok önemli. Son durak devre arası yapacağımız iyi transferlerle ikinci yarı başladığında benim görüşüme göre ilk 7 hafta çok önemli. İyi atlatırsak, ondan sonra inşallah gerçek hedeflerimizden birini açıklayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

GUILHERME VE DONALD SEVİNCİ

Sahasındaki Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'a iki müjdeli haber birden geldi. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Guilherme ve Donald, takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki futbolcunun da Akhisarspor mücadelesine yetiştirileceği belirtildi.
  1. 28.11.2018
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