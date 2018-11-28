Kocaman'dan penaltı isyanı!
G.Saray maçının penaltıya indirgenmesine kızan Aykut Kocaman, “Özellikle 2. yarı net pozisyonlar yakaladık fakat başaramadık” dedi.
'YENİ HEDEFLER BELİRLEYECEĞİZ'
Aykut Kocaman, Alanyaspor maçındaki skorun, yeni hedefler için kendilerine yardımcı olacağının altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Alınan bir puan, ondan önce A.Gücü galibiyeti, şimdi deplasmanda getirilen 1 puan bunu Alanya maçıyla tamamlayabilirsek ondan sonra kalan 3 maçtaki durum küçük de olsa bir hedef belirleme şansı verecek gibi gözüküyor. Skoru yanımıza alırsak yeni hedefler oluşturma konusunda bize yardımcı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
ALANYA TAM BİR KAPALI KUTU
Aykut Kocaman, Kayseri'yi 5-0 yenen Alanya için de kapalı kutu tabirini kullandı. Kocaman, "Hiçbirinde gol atamadan son 5 maçta yenilen, antrenör değişikliğiyle beraber 5 gollü bir galibiyet... Yani rakibi tanıma noktasında sıkıntılı bir durum" dedi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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