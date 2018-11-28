Kocaman'dan penaltı isyanı!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Kocaman'dan penaltı isyanı!

Kocaman'dan penaltı isyanı!

G.Saray maçının penaltıya indirgenmesine kızan , “Özellikle 2. yarı net pozisyonlar yakaladık fakat başaramadık” dedi.

Konya'da Teknik Direktör , G.Saray maçından sonra yaşanan penaltı tartışmalarına isyan etti. Kocaman, "Biz sahaya çıkana kadar 23 maçın 20 tanesini evinde kazanmış bir takım karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıkıp, kendi adımıza oyunun doğruları dediğimiz pek çok konuda birtakım şeyler isteyip bunların olma ihtimali için açıkçası çekincelerim vardı. Takımı tamamlayan ileri geri, son derece iyi gözüküyordu ki, maç bir penaltıya indirgendi. Ancak iyi oynadığımız ve galibiyete yakın gittiğimiz, gördüğümüz bir maç olarak gözüktü. Özellikle maçın ikinci yarısı çok net pozisyonlar yakaladık fakat başaramadık" diye başarılarına gölge düşürülmesine isyan etti.

'YENİ HEDEFLER BELİRLEYECEĞİZ'

, maçındaki skorun, yeni hedefler için kendilerine yardımcı olacağının altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Alınan bir puan, ondan önce A.Gücü galibiyeti, şimdi deplasmanda getirilen 1 puan bunu Alanya maçıyla tamamlayabilirsek ondan sonra kalan 3 maçtaki durum küçük de olsa bir hedef belirleme şansı verecek gibi gözüküyor. Skoru yanımıza alırsak yeni hedefler oluşturma konusunda bize yardımcı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ALANYA TAM BİR KAPALI KUTU

Aykut Kocaman, Kayseri'yi 5-0 yenen Alanya için de kapalı kutu tabirini kullandı. Kocaman, "Hiçbirinde gol atamadan son 5 maçta yenilen, antrenör değişikliğiyle beraber 5 gollü bir galibiyet... Yani rakibi tanıma noktasında sıkıntılı bir durum" dedi.
  1. 28.11.2018
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