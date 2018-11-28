Fransızlardan Luiz Adriano iddiası!

Fransız RMC Radyosu, Nantes ve Frankfurt'un da istediği Luiz Adriano'ya Beşiktaş'ın da talip olduğunu iddia etti. Sambacının formasını giydiği Spartak Moskova'nın 5.5 milyon euro'luk bir rakam belirlediğini, Luiz Adriano için Fransız ve Alman ekiplerinin arasına giren Beşiktaş'ın da bu rakam konusunda ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Derbinin bilet fiyatları el yaktı

2 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Karşılaşmanın 165 ila 1100 TL arasında değişen biletleri, yarın (29 Kasım Perşembe) saat 11.00'de satışa sunulacak. Siyah-beyazlı taraftarların yüksek bulduğu fiyatlar şöyle: Kategori (1-8) 165- 495 TL, VIP 900 TL; 1903 tribünleri (900-1100 TL).



Norveç'te hava -4 derece olacak

Beşiktaş, yarın akşam Sarpsborg deplasmanına çıkacak. Norveç ekibiyle oynanacak karşılaşmada teknik direktör Güneş'in en fazla tedirgin eden hava şartları. Maçın oynanacağı maç saatinde hava sıcaklığı -4 derece olacak. Kar beklenmiyor ama 6 km hızda sert bir rüzgar olacağı tahmin ediliyor. Yüzde 85'lik nem oranı ise havayı daha da soğutacak.



Başkan Orman yakın takipte!

Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını dün Fulya Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların çalışmasını Başkan Fikret Orman da Ahmet Kavalcı ile birlikte saha kenarından izledi. Beşiktaş bugün 11.30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30'da yapacak. 21.00'de Teknik Direktör Güneş basın toplantısı düzenleyecek.



Samet Geyik ameliyat edildi

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncusu Samet Geyik, burnundan ameliyat oldu. FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. haftasında Slovenya temsilcisi P. Olimpija ile oynanan maçta burnuna aldığı darbe sonrası nazal kırık meydana gelen Samet 'in ameliyatı başarılı geçti. Oyuncunun kısa bir süre içinde antrenmanlara başlayacağı bildirildi.