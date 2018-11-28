Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta karşılaşmasında yarın Norveç'in Sarpsborg ekibine konuk olacak siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta 82 galibiyet, 86 mağlubiyet alırken, 46 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:24:48
Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak.

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Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.

Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

''KUPA 2''DE 113.MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 112 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

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