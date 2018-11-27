Beşiktaşa Brahimi müjdesi! - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Beşiktaş'a Brahimi müjdesi!

Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz ve Cezayir basını, Yacine Brahimi'nin önümüzdeki sezon Beşiktaş formasını giymeye çok yakın olduğunu öne sürdü.

27 Kasım 2018 Salı, 18:44:10 Güncelleme: 18:47:16
Beşiktaşa Brahimi müjdesi!

BRAHIMI SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

İki ülkenin gazetelerinde de bu yönde haberler yer alırken, Brahimi'nin Porto ile sezon sonunda bitecek olan mukavelesini bütün baskılara rağmen yenilemediği hatırlatıldı.

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Beşiktaşa Brahimi müjdesi!

BRAHIMI'NİN TERCİHİ BEŞİKTAŞ

2014 yılından beri Porto'nun başarılarında önemli bir pay sahibi olan Cezayirli oyuncunun, daha iyi bir kazanç sözü aldığı için Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Beşiktaşa Brahimi müjdesi!

Beşiktaş'ın yanında Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncunun peşinde olduğu ancak Brahimi'nin, Kartal'ı tercih edeceği vurgulandı.

Beşiktaşa Brahimi müjdesi!

WEST HAM DA PEŞİNDE

Avrupa'da futbol oynayan pek çok Cezayirli oyununun, son dönemde Türkiye'yi tercih ettiği belirtilen haberde Feghouli'nin, Galatasaray'da, İslam Slimani ve Benzia'nın da F.Bahçe'de görev aldığı belirtildi.

Beşiktaşa Brahimi müjdesi!

Brahimi'nin de vergilerin kulüpler tarafından üstlenildiği Türkiye'ye giderek daha iyi bir kazanç sağlamayı umduğu vurgulandı.

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