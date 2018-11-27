Beşiktaşa Brahimi müjdesi!

Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz ve Cezayir basını, Yacine Brahimi'nin önümüzdeki sezon Beşiktaş formasını giymeye çok yakın olduğunu öne sürdü.
27 Kasım 2018 Salı, 18:44:10
Güncelleme: 18:47:16
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BRAHIMI SÖZLEŞME YENİLEMEDİ
İki ülkenin gazetelerinde de bu yönde haberler yer alırken, Brahimi'nin Porto ile sezon sonunda bitecek olan mukavelesini bütün baskılara rağmen yenilemediği hatırlatıldı.
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BRAHIMI'NİN TERCİHİ BEŞİKTAŞ
2014 yılından beri Porto'nun başarılarında önemli bir pay sahibi olan Cezayirli oyuncunun, daha iyi bir kazanç sözü aldığı için Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yanında Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncunun peşinde olduğu ancak Brahimi'nin, Kartal'ı tercih edeceği vurgulandı.
WEST HAM DA PEŞİNDE
Avrupa'da futbol oynayan pek çok Cezayirli oyununun, son dönemde Türkiye'yi tercih ettiği belirtilen haberde Feghouli'nin, Galatasaray'da, İslam Slimani ve Benzia'nın da F.Bahçe'de görev aldığı belirtildi.
Brahimi'nin de vergilerin kulüpler tarafından üstlenildiği Türkiye'ye giderek daha iyi bir kazanç sağlamayı umduğu vurgulandı.