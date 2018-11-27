Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, derbinin bilet fiyatlarını açıkladı. En ucuz biletin 165 TL olarak belirlenmesinin ardından taraftarlar sosyal medyadan fiyatlara tepki gösterdi.
27 Kasım 2018 Salı, 17:34:38 Güncelleme: 17:57:20
Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki

İşte Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada verdiği o tepkiler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki

''165 taraftarız müşteri değil''

Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki

''Bize müşteri değil taraftar gözüyle bakmanız dileğiyle''

Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki

''Az öğrenciyi de düşünün be kardeşim!''

Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki

''165 az olmuş 765 falan yapsaydınız'''

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN