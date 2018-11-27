Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisi bilet fiyatlarına tepki
Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, derbinin bilet fiyatlarını açıkladı. En ucuz biletin 165 TL olarak belirlenmesinin ardından taraftarlar sosyal medyadan fiyatlara tepki gösterdi.
27 Kasım 2018 Salı, 17:34:38
Güncelleme: 17:57:20
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İşte Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada verdiği o tepkiler..
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''165 taraftarız müşteri değil''
''Bize müşteri değil taraftar gözüyle bakmanız dileğiyle''