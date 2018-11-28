Son dönemde altyapıya önem veren ve A takıma alınan genç oyuncularla bunun meyvelerini toplayan Fırtına'da, Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosunda 10 Türk yer aldı. Bu isimlerin 9'u kulübün altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu. Söz konusu karşılaşmaya ilk 11'de 4 Türk ve 7 yabancı ile başlayan Karadeniz ekibinde kalede Uğurcan Çakır (22), stoperde Hüseyin Türkmen (20), hücum hattında ise Yusuf Yazıcı (21) ile Abdülkadir Ömür (19) altyapıdan yetişen oyuncular oldu.



TRABZON'UN ÇOCUKLARI



Ayrıca derbide kulübede oturan Türk oyunculardan Olcay Şahan hariç Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru altyapıdan gelirken, Batuhan da 84'te oyuna girdi. Takımın 27 kişilik kadrosunda 13 yabancı ve 14 yerli yer alırken; Onur, Burak, Olcay ve Kamil Ahmet takıma dışarıdan takviye edilen isimler oldu.



HEPSi SÜRE ALDI



Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ve A takım kadrosunda yer alan 10 oyuncunun tamamı bu sezon kupa ve lig maçlarında görev yaptı. Bu oyuncular arasında Abdülkadir Ömür 949 dakika ile en çok süre alan isim.



İNANMANIN ZAFERİ



Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında inancın, mücadele hırsının galibiyeti getirdiğini söyledi. Sağıroğlu, "Tüm oyuncularımızın kazanma isteği, mücadele hırsı üst düzeydi. Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettik, Fenerbahçe karşısında da üstün bir oyunla galip geldik. Bu takımın ligde yenemeyeceği ekip yok. İnşallah, Beşiktaş'ı da mağlup ederiz" dedi.



FUTBOLCU TARLASI



Trabzon'un altyapısının önemli olduğunu dile getiren Sağıroğlu, şöyle devam etti: "Trabzon, bir futbolcu tarlası. Bu tarlayı güzel işlememiz gerekiyor. Uğurcan ve Hüseyin kendilerine gelen şansı iyi kullandı. Altyapıdan daha çok gelecek Yusuf'lar, Abdülkadir'ler var. Camia biraz sabretsin."



GENÇLERE TERAPi



G.Saray karşısında alınan galibiyet sonrası, "Telefonuma gelen 700 tebrik mesajı nedeni ile numaramı değiştim" diyen Ünal Karaman, genç oyuncularını uyardı. 52 yaşındaki hocanın, "Henüz başardığınız bir şey yok. Abdülkadir ve Yusuf bu konuda tecrübeli ama hiçbirinizi kaybetmeyi göze alamam" dedi.



KADERLERi AYNI



Fenerbahçe derbisinde kaleyi koruyan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın kaderi kendisini karşılaşmaya hazırlayan antrenörü Metin Aktaş ile tamamen aynı. 1997'de ilk maçında Fenerbahçe karşısına çıkan Aktaş uzun yıllar forma giymişti. Aktaş 3 gol yemişti.

MİNİ YORUM - NECMİ PEREKLİ



Fenerbahçe galibiyeti ile yönetim, camia, taraftar rahat bir soluk aldı. Hastanelerde, kliniklerde hastalar azaldı. Herkes mutlu oldu. Trabzonspor hem kazandı hem de altyapıdan çıkardığı oyuncularla umut verdi. Demek ki Trabzon'da futbolcu tarlası kurumadı. Sıkıntı futbolcularda değil eğitimcilerdeymiş. Uğurcan, Hüseyin, Yusuf ve Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'a umut verdi. 21 kişilik kadronun 10'unun altyapıdan gelmesi çok önemli. Daha çok isim vardır. Bu oyuncuları cımbızla çekip takıma kazandırmak çok önemli.