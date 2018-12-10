Trabzonspor'da basketbol takımı kurma çalışmaları
Trabzonspor Kulübü, basketbol şubesinin daha aktif hale getirilmesine yönelik kararlar alındığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 8 Aralık'ta olağan gündemle toplandığı ve bir dizi kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, kulüp bünyesinde basketbol şubesinin bulunduğuna işaret edilerek, "Yönetim kurulumuz, kulübümüz bünyesindeki basketbol şubemizin daha aktif hale getirilmesine yönelik karar almıştır. Bu kapsamda sadece 18 yaş altı kategorisinde faaliyet gösteren altyapımızda diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde takımlar oluşturulacak ve ilerleyen süreçte profesyonel ligde yarışacak bir basketbol takımının kurulması için de adımlar atılacaktır." ifadelerine yer verildi.
- 10.12.2018 20:56
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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