A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Uluslar Ligi'nde finale kaldı

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak Dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Kadın Milli Takımı, yarı final maçında Grand Prix'nin son şampiyonu Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede Brezilya'yı set vermeden 3-0 (25-23, 25-23,25-22) mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve adını ilk kez finale yazdırdı.



Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ise; yarın Türkiye saati ile 14.00'te ABD - Çin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

Final maçı 1 Temmuz Pazar günü saat 14.00'da oynanacak.