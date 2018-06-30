A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Uluslar Ligi'nde finale kaldı – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    A Uluslar Ligi'nde finale kaldı

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Uluslar Ligi'nde finale kaldı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde 'yı 3-0 yenerek finale yükseldi

    Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak Dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Kadın Milli Takımı, yarı final maçında Grand Prix'nin son şampiyonu ile karşı karşıya geldi. Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede Brezilya'yı set vermeden 3-0 (25-23, 25-23,25-22) mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve adını ilk kez finale yazdırdı.

    Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ise; yarın Türkiye saati ile 14.00'te ABD - karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

    Final maçı 1 Temmuz Pazar günü saat 14.00'da oynanacak.

    1. 30.6.2018 11:52
    2. Güncelleme: 30.6.2018 12:30
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