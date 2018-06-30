A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Uluslar Ligi'nde finale kaldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi
FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak Dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Kadın Milli Takımı, yarı final maçında Grand Prix'nin son şampiyonu Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede Brezilya'yı set vermeden 3-0 (25-23, 25-23,25-22) mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve adını ilk kez finale yazdırdı.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ise; yarın Türkiye saati ile 14.00'te ABD - Çin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.
Final maçı 1 Temmuz Pazar günü saat 14.00'da oynanacak.
- 30.6.2018 11:52
- Güncelleme: 30.6.2018 12:30
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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