Ümraniyespor Nika Gagnidze ile yollarını ayırdığını duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıdığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nika Gagnidze ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan'ın FC Dila Gori ekibinden kiralanan 21 yaşındaki orta saha Ümraniyespor formasıyla 3 maça çıkarken gol veya asist katkısında bulunamadı.