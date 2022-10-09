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Ümraniyespor Kayserispor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ve Kayserispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:30
Ümraniyespor Kayserispor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ümraniyespor ve Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın golleri Ümraniyespor adına 48' Umut Nayir, 59' Glumac'tan geldi. Kayserispor'un golleriyse 25' Cardoso, 64' Mensah'tan (P) geldi.

Bu sonuçla Kayserispor, 13 puanla 8. sıradaki yerini korurken Ümraniyespor, 3 puanla 19. sırada yer aldı.

Önümüzdeki hafta Ümraniyespor, evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Kayserispor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Öte yandan ev sahibi Ümraniyespor'da Glumac 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

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