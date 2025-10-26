CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 3. Lig Altay - Karşıyaka: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta namağlup liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay’la berabere kaldı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 21:13
STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Murat Kasap, Erdoğan Sertan Akman, Erdoğan Çak

ALTAY: Semih – Mert (Dk. 46 Hikmet), Yunus Efe, Sefa, Özgür, İsa (Dk. 64 Ege), Oktay (Dk. 46 Efe), Emre, Onur Efe, Ali (Dk. 64 Murat Uluç), Ünal Alihan (Dk. 82 Caner)

KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Ensar, Erol, Ferdi, Alpay, Tolga (Dk. 89 Namık Barış), Mücahit (Dk. 82 Adem), Erhan (Dk. 89 Hıdır), Mehmet Güneş (Dk. 40 Berat), Yasin

GOLLER: Dk. 59 Yasin (Karşıyaka), Dk. 88 Onur Efe (Altay)

SARI KARTLAR: Ünal Alihan, Oktay, Yunus Efe, İsa, Onur Efe, Semih, Murat Uluç, Caner (Altay), Ensar, Erol (Karşıyaka)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'la berabere kaldı: 1-1. İki takım 7 yıl sonra derbi maçında karşı karşıya gelirken, müsabakanın ilk devresi golsüz sona erdi. Karşıyaka dakikalar 59'u gösterdiğinde Yasin'in golüyle öne geçti: 0-1. Maçın 88'inci dakikasında Onur Efe skora dengeyi getirdi. Bu sonuçla Karşıyaka 20 puanla yenilgisiz zirvedeki yerini korudu, Altay da 6 puana çıktı.

7'nci dakikada Erhan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yasin kafayı vurdu, Altay kalecisi Semih topu kornere çeldi.

29'uncu dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte Yunus Efe kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

45+3'üncü dakikada hızlı gelişen Karşıyaka atağında Mücahit sol kanattan yerden ortaladı, Yasin'in gelişine vuruşunda Altay kalecisi Semih topu son anda kornere çeldi.

59'uncu dakikada Karşıyaka golü buldu. Soldan Mücahit hızla ceza alanına sokuldu. Mücahit yerden çevirdiği topa Yasin sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

69'uncu dakikada Altay tehlikeli geldi. Sağdan Onur Efe yerden ortaladı, Murat Uluç kale dibinden topa dokunamadı.

84'üncü dakikada seri çalımlarla Erhan ceza alanına girdi. Erhan'ın çevirdiği topa Tolga dokundu ancak Karşıyaka bu pozisyondan sonuç alamadı.

88'inci dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta Onur Efe'nin yerden şutunda top ağlara gitti: 1-1.

