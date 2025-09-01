Gözler Ömer Faruk’ta

Karşıyaka'nın yeni forveti Ömer Faruk Sezgin, geçmişte bahis oynadığı iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yeşil-kırmızılılar, oyuncunun durumunun netleşmesini bekliyor. Ömer Faruk'a uzun süreli ceza çıkarsa Karşıyaka forvet takviyesi yapacak.
