DİĞER
Berkan’a 1 maç
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), cezaları açıkladı. Nesine 3. Lig 1. Grup lideri Bursaspor'a, deplasmandaki Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında çeşitli maddelerden toplam 99 bin TL para cezası verildi. PFDK ayrıca ve karşılaşmada kırmız kart gören 22 yaşındaki futbolcu Berkan Keskin'e de 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 750 TL para cezası verdi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.