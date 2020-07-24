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24 Temmuz 2020, Cuma
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Soma finalde

Soma finalde

3. Lig play-off yarı finalinde Muğlaspor ile karşılaşan Somaspor, Mehmet ve Taner’in golleriyle adını finale yazdırdı. Rakip Pazarspor.

3. Lig'de son finalistler belli oldu. 3. Grup'taki ilk maçta Somaspor, Muğlaspor engelini iki golle geçerek finale yükseldi: 2-0. Maden faciası sonrası yazarımız 'ın onursal başkan olarak görev aldığı Somaspor, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 56. dakikasında Mehmet Bağlı'nın golüyle öne geçti. Son dakikada ise , Muğlaspor kalecisi Gökhan'ın hatasını affetmedi ve galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. Bu sonuçlar TFF 2. Lig'e bir adım.
  1. 24.7.2020
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