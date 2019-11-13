Payasspor’da Ferhat Timoçin dönemi
TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Payasspor, Kayerili teknik adam Ferhat Timoçin ile anlaştı. Resmi sözleşmeyi imzalayan Timoçin, bu hafta oynanacak olan Erbaaspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.
Kayserili teknik adam Ferhat Timoçin, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Payasspor ile anlaştı.Son olarak Erbaaspor'un başında yer alan genç teknik adama yardımcı antrenör olarak Mustafa Sabri Odabaşı ve Kaleci Antrenörü Mevlüt Sarıçam eşlik edecek.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Payasspor geride kalan 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alırken topladığı 10 puan ile 15. basamakta yer alıyor. Payasspor, bu hafta ise Ferhat Timoçin'in eski takımı olan Erbaaspor ile karşı karşıya gelecek.
- 13.11.2019
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