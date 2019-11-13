Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

Türk futbol tarihine adını yazdıran yabancı futbolcular arasında yer alan Kamerunlu futbolcu Rigobert Song yaşadığı rahatsızlıkla hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Hastanedeki görüntüsü büyük ses getiren ve üzen Song'un son yaptığı da olay oldu. İşte o anlar...

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:47 Güncelleme: 13.11.2019 16:59
Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

137 kez Kamerun Milli Takımı forması giyen Rigobert Song, 2016 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle komaya girmişti.

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Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

Durumunun iyi olmadığı açıklanan Song, komadan çıkmasına rağmen aşırı kilo kaybı nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.

Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

Hastalığının ardından iyileşerek yeşil sahalara teknik adam olarak dönüş yapan ve Kamerun 23 Yaş altı Milli Takımı'nı çalıştıran Song, futbolcularına Mali karşılaşmasını kazanmaları halinde dans edeceği sözünü vermişti.

Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

43 yaşındaki efsane isim takımının maçı 1-0 kazanmasının ardından sözünü tutarak soyunma odasında dans etti.

Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

Futbolcuları ise hocalarının dansına alkışlarıyla tempo tuttu. Bu eğlenceli anlar takımdaki oyuncular ve antrenörler tarafından kaydedildi.

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