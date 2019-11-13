Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...

Türk futbol tarihine adını yazdıran yabancı futbolcular arasında yer alan Kamerunlu futbolcu Rigobert Song yaşadığı rahatsızlıkla hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Hastanedeki görüntüsü büyük ses getiren ve üzen Song'un son yaptığı da olay oldu. İşte o anlar...