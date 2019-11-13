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Hasta yatağındaki görüntüsü olay olmuştu! Rigobert Song şimdi...
Türk futbol tarihine adını yazdıran yabancı futbolcular arasında yer alan Kamerunlu futbolcu Rigobert Song yaşadığı rahatsızlıkla hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Hastanedeki görüntüsü büyük ses getiren ve üzen Song'un son yaptığı da olay oldu. İşte o anlar...
13 Kasım 2019 Çarşamba 16:47
Güncelleme: 13.11.2019 16:59
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137 kez Kamerun Milli Takımı forması giyen Rigobert Song, 2016 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle komaya girmişti.
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Durumunun iyi olmadığı açıklanan Song, komadan çıkmasına rağmen aşırı kilo kaybı nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.
Hastalığının ardından iyileşerek yeşil sahalara teknik adam olarak dönüş yapan ve Kamerun 23 Yaş altı Milli Takımı'nı çalıştıran Song, futbolcularına Mali karşılaşmasını kazanmaları halinde dans edeceği sözünü vermişti.
43 yaşındaki efsane isim takımının maçı 1-0 kazanmasının ardından sözünü tutarak soyunma odasında dans etti.
Futbolcuları ise hocalarının dansına alkışlarıyla tempo tuttu. Bu eğlenceli anlar takımdaki oyuncular ve antrenörler tarafından kaydedildi.