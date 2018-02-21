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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da teknik direktör arayışı

    <a href="/index/diyarbekirspor?id=bd01a255-4ad5-4dd2-93d8-2d08497ad9be" class="" rel="tag">Diyarbekirspor</a>’da teknik direktör arayışı

    3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ’da teknik direktör sorunu devam ediyor.

    'in ayrılmasından sonra henüz yeni bir teknik heyetle anlaşmayan 'da bu belirsizlik devam ediyor. Takım, Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmasına da antrenör Oktay Kahraman nezaretinde hazırlanıyor. Yeni teknik heyetin bu hafta içinde de belirlenmesi beklenmiyor. 'in istifasının ardından teknik direktörlük görevi için birçok ismi gündemine alan 'da önce çıkan çalıştırıcı oldu. Daha önce Diyarbekirspor'da görev yapan Ceviz'in yeşil kırmızılı kulübe çok yakın olduğu iddia edildi. yönetiminde Diyarbekirspor, play off finali oynamıştı.

    Osman Özdemir'in sözleşmesinin feshedilmediği belirtilirken, ne Özdemir'den ne de kulüpten şu ana kadar bu konuda açıklama yapılmaması dikkat çekiyor.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:24
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