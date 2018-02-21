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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da Özdemir dönemi başlamadan bitti

    Aydın'da Özdemir dönemi başlamadan bitti

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923'te Akif Başaran'ın yerine dün anlaşmaya varılan teknik direktör dönemi başlamadan bitti. Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, "Prensipte anlaşma sağladığımız teknik direktör Göksel Özdemir ile bazı şartların uyuşmaması nedeniyle yolları ayırdık" dedi.

    Teknik direktör arayışına giren siyah-beyazlıların takımın eski çalıştırıcılarından 'le söz kestiği öğrenildi. Son olarak 'u çalıştıran Ceviz, 'da da görev yapmıştı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:19
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