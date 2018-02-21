Aydın'da Özdemir dönemi başlamadan bitti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923'te Akif Başaran'ın yerine dün anlaşmaya varılan teknik direktör Göksel Özdemir dönemi başlamadan bitti. Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, "Prensipte anlaşma sağladığımız teknik direktör Göksel Özdemir ile bazı şartların uyuşmaması nedeniyle yolları ayırdık" dedi.
Teknik direktör arayışına giren siyah-beyazlıların takımın eski çalıştırıcılarından Mustafa Ceviz'le söz kestiği öğrenildi. Son olarak Batman Petrolspor'u çalıştıran Ceviz, Nazilli Belediyespor'da da görev yapmıştı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:19
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 27
Yorum
kelebek Come tooo Bestas ! Hahahahahahaha
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 20
Yorum
vana değil 11 kişi 13 kiş olsanız çıkamazdınız oradan adamlar hiç yorulmadan 5-0 biraz koşsalar ne olur bilemem haddinizi bileceksiniz uçmayın
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Janssen gezmelerde...
Toplam 5
Yorum
UZMAN DR ADAM PAZARDAN EŞEK Mİ ÇALIYOR ALIŞVERİŞ YAPIYOR NE OLMUŞ YANİ NE VAR YÜZ KIZARTICI Bİ SUÇ MU İŞLEMİŞ
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