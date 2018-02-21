Aydın'da Özdemir dönemi başlamadan bitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Aydınspor 1923'te Akif Başaran'ın yerine dün anlaşmaya varılan teknik direktör Göksel Özdemir dönemi başlamadan bitti. Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, "Prensipte anlaşma sağladığımız teknik direktör Göksel Özdemir ile bazı şartların uyuşmaması nedeniyle yolları ayırdık" dedi.



Teknik direktör arayışına giren siyah-beyazlıların takımın eski çalıştırıcılarından Mustafa Ceviz'le söz kestiği öğrenildi. Son olarak Batman Petrolspor'u çalıştıran Ceviz, Nazilli Belediyespor'da da görev yapmıştı.