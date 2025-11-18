Rakip Litvanya

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında bugün Litvanya'ya konuk olacak. LSC Druskininkai Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Geride kalan 4 maçta iki galibiyet ve iki beraberliği bulunan Ay-Yıldızlılar, 8 puanla H Grubu'nda lider.
