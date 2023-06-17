Türkiye U21 1-0 Azerbaycan U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Emrah Akkaya yaparken, maçın 4'üncü hakemi ise Ertuğrul Kösterlioğlu'ydu. Ümit Milli Futbol Takımı karşılaşmaya; Doğan Alemdar - Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçi, Ravil Tagir, Kazımcan Karataş, Aksel Baran Potur, Cem Türkmen, Emirhan İlkhan, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Enis Destan ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Azerbaycan ise; Samigullin - Velijev, Mammadov, Huseynov, Damadayev, Ahmadov, Gasimov, Yusifli, Rustamli, Abdullayev ve Babayev ile sahadaydı.



Karşılaşma millilerin baskısıyla başladı. Ön alan presiyle 2'nci bölgede top kaparak fırsat bulan Ay-yıldızlılar, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda kırmızı-beyazlı ekipte Kenan Yıldız etkili oyunuyla göze çarparken, savunma anlamında da Ay-yıldızlı ekip kontra ataklar dışında rakibine pozisyon vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ikinci yarısında da ev sahibinin baskısı devam etti ve 57'nci dakikada milliler penaltı kazandı. 59'uncu dakikada Ay-yıldızlılarda topun başına geçen Enis Destan, topu ağlara göndererek karşılaşmada gol perdesini açtı: 1-0. Golden sonra daha baskın bir oyun ortaya koyan Ümit Milliler, yan toplar ile etkili oldu. Oyunun kontrolünü elinde tutan Ay-yıldızlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Ay-yıldızlı ekip, Haziran ayındaki son hazırlık maçında 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de Bosna Hersek ile Eyüp Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



ÜMİT MİLLİLERİN 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK



Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, Azerbaycan karşılaşmasında Alanya'da oynanan Kazakistan mücadelesinin 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Kazakistan karşılaşmasında oynayan; Emin Bayram, Ali Barak ve Göktan Gürbüz Azerbaycan maçında oynamazken, bu oyuncuların yerine teknik direktör Levent Sürme; Kazımcan Karataş, Aksel Baran Potur ve Enis Destan'a görev verdi.



LEVENT SÜRME YÖNETİMİNDE 2'NCİ MAÇ, 2'NCİ GALİBİYET



Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini şimdiki Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan devir alan Levent Sürme, Azerbaycan ile oynanan özel karşılaşmada alınan galibiyetin ardından takımın başında çıktığı 2'nci maçında 2'nci galibiyetini aldı. Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takım ilk hazırlık maçında ise Kosova U21 ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.



AY-YILDIZLILAR A GRUBUNDA MÜCADELE EDECEK



Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 - 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele edecek. Grubunda; İrlanda, İtalya, San Marino, Letonya ve Norveç ile karşılaşacak Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 8 Eylül Cuma günü İrlanda'ya karşı oynayacak.

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