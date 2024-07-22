Haberler U19 Milli Futbol Takımı Türkiye - Danimarka maçını İZLE | Türkiye U19 - Danimarka U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Danimarka maçını İZLE | Türkiye U19 - Danimarka U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerinde heyecan devam ediyor. U19 Milli Futbol Takımı'mız ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Seaview Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Danimarka U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:16
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Türkiye - Danimarka maçını İZLE | Türkiye U19 - Danimarka U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Danimarka maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Danimarka maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Danimarka maçı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

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