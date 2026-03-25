Denizli'den çağrı

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Aliağa mücadelesi öncesinde kenetlendi. Denizli Asbaşkanı Veli Tefenlili, cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak Aliağa karşılaşmasına tüm basketbol severleri salona davet ederek, "Taraftarlarımız bizim itici kuvvetimiz; onların coşkusu sahada ekstra enerji katıyor. Bu maç büyük önem taşıyor" dedi.