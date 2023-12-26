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Josef de Souza RAMS Başakşehir'e transfer oluyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor. İşte haberin detayları...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 15:27
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Josef de Souza RAMS Başakşehir'e transfer oluyor

İlk olarak Fenerbahçe'de ardından Beşiktaş'ta forma giymiş Brezilyalı yıldız Josef de Souza 1 senelik Beijing Guoan kariyerinin ardından Türkiye'ye geri dönüyor.

Sabah'ın yaptığı habere göre geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza Trendyol Süper Ligi ekiplerinden RAMS Başakşehir ile anlaştı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Brezilyalı oyuncu Josef de Souza RAMS Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini turuncu-lacivertli yapacak sözleşmeye imzasını atacak.

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