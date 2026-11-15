Reis tarihe geçecek

Göreve geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda sekiz galibiyete ulaşan Thomas Reis, son 10 yıllık periyotta 8 galibiyetle zirvede yer alan Nenad Bjelica'nın rekorunu egale etmiş durumda. Bordo-mavili ekip, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak mücadelede Eyüpspor'u mağlup ederse Reis, dokuzuncu galibiyetine ulaşarak Bjelica'yı geride bırakacak.

6 MAÇTA 18 PUAN

Reis ile ligde çıktığı altı karşılaşmayı kazanan Fırtına, hanesine 18 puan yazdırdı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamın gelmesiyle yakaladığı çıkışı sürdürürken, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükseldi.

İKİ YÖNLÜ FUTBOL

Karadeniz devi, Reis ile altı lig maçının tamamında rakip fileleri en az iki kez havalandırmayı başardı. Hücumdaki üretkenliğini aldığı sonuçlara yansıtan bordomavililer, savunmada da ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Sekiz gol yedi.

ZİRVEDE BJELİCA VAR

Son 20 yıllık (2005 sonrası) tüm kulvarlar incelendiğinde yabancı teknik direktörler arasındaki zirvede Halilhodzic bulunuyor. 2005-06 ve 2014 olmak üzere iki farklı dönemde takımı çalıştıran Boşnak hocanın toplam 18 galibiyeti bulunuyor