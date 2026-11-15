Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Lukaku'nun sık sık sakatlanması sonrası kadroya golcü takviyesi yapmak isterken gündeme gelen isim ise Premier Lig'den o futbolcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerdeki Teknik Direktörlük kariyerine Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek başlayan Belözoğlu, "Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." Dedi.
Öte yandan Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin kadroya yapacağı takviyeler merak ediliyor.
Fenerbahçe, Lukaku'nun sık sık sakatlanması sonrası devre arasında forvet almak istiyor.
Hedefteki isim Jean-Philippe Mateta.
Yaz döneminde de gündeme gelen 29 yaşındaki golcü bu sezon Crystal Palace'ta toplam altı maça çıktı, bir gol attı.
Sarı lacivertliler, Fransız forvet için Premier Lig ekibiyle temaslara başlayacak.
1.92 boyundaki futbolcu yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istiyor.
Sarı lacivertli yönetim, Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Fransız forvet için devre arasında resmi hamle yapacak.
Transfermarkt verilerine göre Jean Philippe Mateta'nın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.
2022 yılından beri Crystal Palace forması giyen Mateta, İngiliz ekibinin formasını şimdiye kadar 208 maçta giyerken 63 gol 14 asistlik performans gösterdi.
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