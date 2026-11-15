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Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Lukaku'nun sık sık sakatlanması sonrası kadroya golcü takviyesi yapmak isterken gündeme gelen isim ise Premier Lig'den o futbolcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

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Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Sarı-lacivertliler mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli ekibin antrenmanından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Sarı-lacivertlilerdeki Teknik Direktörlük kariyerine Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek başlayan Belözoğlu, "Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." Dedi.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Öte yandan Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Sarı-lacivertlilerin kadroya yapacağı takviyeler merak ediliyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Fenerbahçe, Lukaku'nun sık sık sakatlanması sonrası devre arasında forvet almak istiyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Hedefteki isim Jean-Philippe Mateta.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Yaz döneminde de gündeme gelen 29 yaşındaki golcü bu sezon Crystal Palace'ta toplam altı maça çıktı, bir gol attı.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Sarı lacivertliler, Fransız forvet için Premier Lig ekibiyle temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

1.92 boyundaki futbolcu yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Sarı lacivertli yönetim, Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Fransız forvet için devre arasında resmi hamle yapacak.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

Transfermarkt verilerine göre Jean Philippe Mateta'nın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Fenerbahçe'den ara transferde golcü hamlesi! Lukaku'nun yerine gelecek

2022 yılından beri Crystal Palace forması giyen Mateta, İngiliz ekibinin formasını şimdiye kadar 208 maçta giyerken 63 gol 14 asistlik performans gösterdi.

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