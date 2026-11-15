Sarı-lacivertlilerdeki Teknik Direktörlük kariyerine Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek başlayan Belözoğlu, "Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." Dedi.