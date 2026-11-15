Fırtına, A Spor’da

Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçı oynayacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçı oynayacak. Petersburg şehrinde bugün oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in bu karşılaşmada daha çok genç oyunculara ve bugüne kadar az forma şansı tanıdığı isimlere forma vermesi bekleniyor. Felipe Augusto'nun sözleşmesindeki özel madde gereği oynanması zorunlu olan bu hazırlık müsabakasına Rusya basını da önemli yer ayırdı.