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Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Galatasaray'da sergilediği performansla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan Aleksey Batrakov ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rus yıldız için yapılan o transfer itirafı, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 12:56
Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Özbekistan ile Rusya, hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaştı. Rusya'nın 3-2 kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 90+2. dakikada kenara geldi.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Özbekistan Milli Takımı'nda ise Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ile Fayzullayev karşılaşmaya ilk 11'de dahil oldu. Ev sahibi ekibin bu iki önemli ismi, mücadelenin 80. dakikasında kenara alındı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eldor Shomurodov, performansıyla dikkat çeken Batrakov hakkında övücü sözler sarf etti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Özbek futbolcu, Batrakov'un Süper Lig'in en çok konuşulan ve parlayan yıldızlarından biri olduğunu vurguladı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Genç oyuncunun geleceğinin tamamen kendi ellerinde olduğunu belirten tecrübeli golcü, bu istikrarlı oyununu sürdürmesi halinde çok büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Eski dostunuz Jose Mourinho şimdi Real Madrid'in başında. Belki Aleksey'i Real Madrid'e tavsiye edersiniz?" şeklindeki soru ise dikkat çekti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

"R. MADRID BATRAKOV'U TAKİP EDİYOR"

Başarılı futbolcu bu soruya, İspanyol devinin zaten genç yeteneği yakından izlediğini düşündüğünü belirterek, "Bence Real Madrid şu anda Batrakov'u zaten takip ediyor." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 13 resmi mücadelede 6 gol/4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Bu gollerin 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde kaydeden Batrakov, Avrupa devlerini harekete geçirdi. Rus yıldızın geleceği dünya spor basını tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transferde flaş Real Madrid itirafı!

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun sözleşmesinde 55 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunmakta.

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