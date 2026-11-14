Özbek futbolcu, Batrakov'un Süper Lig'in en çok konuşulan ve parlayan yıldızlarından biri olduğunu vurguladı.

Genç oyuncunun geleceğinin tamamen kendi ellerinde olduğunu belirten tecrübeli golcü, bu istikrarlı oyununu sürdürmesi halinde çok büyük başarılara imza atacağını ifade etti.