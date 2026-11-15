Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde
Yaz ayında yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen yıldız savunmacı transferi için sarı-kırmızılı yönetim devreye girdi. Fransız kulübünün indirim kararı sonrasında sarı-kırmızılılarda devre arası transferi için düğmeye basıldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Fransızlar 30 milyon euro civarında bonservis talep etti. Bunun üzerine yönetim de geri adım attı. Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Alexsandro ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Lille ile sözleşmesi 2028'de bitecek olan 1.91 boyundaki stoper, mevcut koşullarda 2027 yazında kontratının son senesine girecek.
Fransız ekibinin bu kez 15 milyon euro seviyesindeki tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi. Alexsandro, her iki ayağını da kullanabiliyor. Defansta güven veriyor.
Galatasaray uzun süredir Abdülkerim-Sanchez ikilisini zorlayabilecek bir alternatif bulamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasındaki sambacı için devre arasında Lille'in kapısının çalınacağı belirtildi.
Tecrübeli savunmacı, bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
Alexsandro, futbol kariyeri boyunca oynadığı 175 karşılaşmada, 9 gol, 3 asist kaydetti. 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü.
2017'de Flamengo altyapısından yetişen Alexsandro, 3 kez de Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterdi.
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