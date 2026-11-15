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Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Yaz ayında yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen yıldız savunmacı transferi için sarı-kırmızılı yönetim devreye girdi. Fransız kulübünün indirim kararı sonrasında sarı-kırmızılılarda devre arası transferi için düğmeye basıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Üç kulvarda yarışan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek.

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Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Cimbom, kadrosuna yapacağı takviyeler arasında stoper transferini de düşünüyor.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Fransa'da Lille'de oynayan Alexsandro, Cimbom'un transfer gündeminde yer alıyordu. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılar yaz ayında da temaslarda bulundu.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Fransızlar 30 milyon euro civarında bonservis talep etti. Bunun üzerine yönetim de geri adım attı. Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Alexsandro ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

OKAN BURUK DA ÇOK BEĞENİYOR

Lille ile sözleşmesi 2028'de bitecek olan 1.91 boyundaki stoper, mevcut koşullarda 2027 yazında kontratının son senesine girecek.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Fransız ekibinin bu kez 15 milyon euro seviyesindeki tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi. Alexsandro, her iki ayağını da kullanabiliyor. Defansta güven veriyor.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Galatasaray uzun süredir Abdülkerim-Sanchez ikilisini zorlayabilecek bir alternatif bulamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasındaki sambacı için devre arasında Lille'in kapısının çalınacağı belirtildi.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Tecrübeli savunmacı, bu sezon forma giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Alexsandro, futbol kariyeri boyunca oynadığı 175 karşılaşmada, 9 gol, 3 asist kaydetti. 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

2017'de Flamengo altyapısından yetişen Alexsandro, 3 kez de Brezilya Milli Takımı'nda boy gösterdi.

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