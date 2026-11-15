Galatasaray'da stoper operasyonu! Brezilyalı savunmacı gündemde

Fransızlar 30 milyon euro civarında bonservis talep etti. Bunun üzerine yönetim de geri adım attı. Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Alexsandro ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Lille ile sözleşmesi 2028'de bitecek olan 1.91 boyundaki stoper, mevcut koşullarda 2027 yazında kontratının son senesine girecek.