Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!
Fenerbahçe'de Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan ve tedavi sürecinde talihsiz bir sakatlık daha yaşadığı duyurulan Nathan Ake'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 13:36
31 yaşındaki futbolcunun, rehabilitasyon sürecinde yeni bir sakatlık yaşadığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.
Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.
Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." denildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle tedavisine başlanan Nathan Aké'nin sahalardan 4-5 hafta daha uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin; Kocaelispor, Shakhtar Donetsk, Erzurumspor FK, Başakşehir ve LASK Linz karşılaşmalarında forma giymesi beklenmeyen Ake'nin, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Nathan Ake'nin yokluğunda Milan Skriniar'ın yanında Ganalı stoper Kojo Oppong'a forma vermeye devam edeceği belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.