Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan ve tedavi sürecinde talihsiz bir sakatlık daha yaşadığı duyurulan Nathan Ake'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 13:36
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile karşılaşmış, maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Nathan Ake, Slavia Prag maçının 21. dakikasında sakatlanmış ve yerini Kojo Oppong'a bırakmıştı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray, Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK maçlarında forma giyemeyen oyuncu için Fenerbahçe'de bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

31 yaşındaki futbolcunun, rehabilitasyon sürecinde yeni bir sakatlık yaşadığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle tedavisine başlanan Nathan Aké'nin sahalardan 4-5 hafta daha uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Fenerbahçe'nin; Kocaelispor, Shakhtar Donetsk, Erzurumspor FK, Başakşehir ve LASK Linz karşılaşmalarında forma giymesi beklenmeyen Ake'nin, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Nathan Ake'nin yokluğunda Milan Skriniar'ın yanında Ganalı stoper Kojo Oppong'a forma vermeye devam edeceği belirtildi.

F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha!
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Malatya'da şehit düşen 4 kahraman askerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 14:45
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 14:43
Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! 14:16
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 13:59
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 13:36
Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! 13:15
Daha Eski
Fırtına'nın hedefindeki Doumbia için Hacken'den açıklama! Fırtına'nın hedefindeki Doumbia için Hacken'den açıklama! 13:00
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 12:56
Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! 12:20
Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! 11:33
Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! 11:00
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 10:59