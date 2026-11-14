-Sergen Yalçın, Fransa maçında nasıl bir yol izlemeli? Aynı sistemle devam edecektir. Kendisi de zaten santrforla oynayacağını söylüyor. Fransa maçında kendimizi bir kez daha test edeceğiz ve ardından Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanacağız. Önemli olan bu maçlardan ders çıkarmak. Çok zor bir gruba düştük, dişimize göre tek bir rakip bile yok. Bunu da hesaba katmak lazım.