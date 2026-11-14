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Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Galatasaray'da milli arada oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdaki o yıldız için yönetimden oldukça flaş bir karar geldi. Futbolcuya 30 milyon Euro'luk bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 11:05
Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Galatasaray son olarak milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Cimbom zirve yarışı adına oldukça büyük önem taşıyan bu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ardından ligde 28 puanla lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Okan Buruk'un öğrencileri milli aranın ardından ise evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Cimbom'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kadro planlamaları anlamında oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Galatasaray'da devre arasında takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Bu isimlerden birisi de Brezilyalı yıldız Gabriel Sara.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyan Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimali belirdi.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

İngiltere Premier Ligi'nden bazı takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu için kulübe gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...

Yönetim, 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sara'nın ayrılığına izin vermeyi planlıyor.

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