Galatasaray'da transferde olay karar! Yıldız isme 30 milyon Euro teklif gelirse...
Galatasaray'da milli arada oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdaki o yıldız için yönetimden oldukça flaş bir karar geldi. Futbolcuya 30 milyon Euro'luk bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 11:05
Okan Buruk'un öğrencileri milli aranın ardından ise evinde Samsunspor'u konuk edecek.
Cimbom'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kadro planlamaları anlamında oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da devre arasında takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Bu isimlerden birisi de Brezilyalı yıldız Gabriel Sara.
Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyan Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimali belirdi.
İngiltere Premier Ligi'nden bazı takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu için kulübe gelecek teklifler değerlendirilecek.
Yönetim, 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sara'nın ayrılığına izin vermeyi planlıyor.
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