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Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu!

Trabzonspor'un Zenit ile oynayacağı hazırlık maçının kafilesi belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 13:30
Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu!

Trabzonspor'un 15 Kasım Pazar günü Zenit ile Rusya'da oynayacağı hazırlık maçının kamp kadrosu duyuruldu.

Kafilede yer alan isimler şu şekilde:

Ahmet Cemil Güren

Murat Mert Lakot

Alperen Çakıroğlu

Ferhat Yağız Usta

Esad Turan Uzun

Yiğithan Çubukcu

Hakan Yılmaz

Mehmet Ali Şaşmaz

Emir Aslan

Oğuzhan Ertem

Mümin Barış Nazlı

Ahmet Doğan Yıldırım

Onuralp Çevikkan

Erol Can Çolak

Samet Akaydin

Cenk Özkacar

Batista Mendy

Benjamin Bouchouari

Metehan Mimaroğlu

Umut Nayir

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