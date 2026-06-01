Trabzonspor'dan yerli hamlesi! İbrahim Kaya listeye eklendi

Trabzonspor gelecek sezon uygulanacak olan 10+4 kuralına uygun bir transfer politikası hazırlıyor. Gelecek sezon yabancı oyuncu kadar yerli oyuncular da transfer etmeyi planlayan Karadeniz devi, hemen her bölgede yerli bir alternatif oluşturmak istiyor. Bordo-mavili takımın bu planlama doğrultusunda gündemine aldığı isim ise Alanyaspor'dan İbrahim Kaya oldu. Asıl mevkii "10 numara" (ofansif orta saha) olan 1.84 boyundaki yıldız futbolcu, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatlarda da görev yapabiliyor.

ALANYASPOR'LA GÖRÜŞME OLACAK

25 yaşındaki İbrahim Kaya'nın Alanyaspor ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetimin İbrahim'in güncel durumunu ve maliyetini yakından takip ettiği, teknik heyetin vereceği nihai rapor doğrultusunda Akdeniz ekibiyle resmi temasların başlayacağı ifade ediliyor. İbrahim Kaya geride kalan sezonda 37 resmi maçta 6 gol 2 asistlik katkı sağlamayı başardı. Genç yıldızın maliyetinin yüksek olmaması durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

TRABZON'A HİÇ YABANCI DEĞİL

Alanyaspor formasıyla geride bıraktığımız sezonda başarılı bir görüntü sergileyen İbrahim Kaya, Trabzon'a yabancı değil. Kariyerinin ilk yıllarında 2021-2022 sezonunda Ofspor'da kiralık oynayan İbrahim, 23 maçta 3 gol atmıştı. Kasımpaşa ve İstanbulspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki orta saha, iki ayağını da çok iyi kullanıyor.

GÖZLER MİTHAT PALA KARARINA ÇEVRİLDİ

Yerli transferi için çalışmalar yapan Trabzonspor'un ilgilendiği isimler arasında yer alan Mithat Pala için beklemeye geçildi. Çaykur Rizespor'da yeni seçilen yönetimin kararı önemli olacak. Rize'de Teknik Direktör Recep Uçar'ın Mithat'la ilgili son kararı vermesi bekleniyor.