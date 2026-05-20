Ozan Tufan tepkisi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Karadeniz devinin bu sezonki en önemli silahı olan Ozan Tufan, Dünya Kupası öncesi açıklanan A Milli Takım geniş kadrosuna davet edilmedi. Bu karar camianın tepkisini çekti. Fatih Tekke de Ozan'ın milli formayı hak ettiğini vurgulamıştı. Sosyal medya ve spor platformlarında seslerini duyuran binlerce Trabzonspor taraftarı, milli takım yetkililerine adalet çağrısında bulundu.