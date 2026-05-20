CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 10’uncu kez kazanmak istiyor

10’uncu kez kazanmak istiyor

Fırtına, cuma akşamı Antalya'daki kupa finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
10’uncu kez kazanmak istiyor

Fırtına, cuma akşamı Antalya'daki kupa finalinde Konyaspor ile karşılaşacak. Üst üste 3 yıldır finale çıkan Karadeniz devi, bu kez mutlu sona ulaşıp, tarihindeki 10. Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Trabzonspor için kupayı almak, önümüzdeki sezonun yol haritası için de çok değerli.

YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Kupa kazanılırsa UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan gidilecek ve ilk maç 20 Ağustos'ta oynanacak. Aksi durumda, Trabzonspor lig üçüncüsü kontenjanından Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak ve ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacağı için sezonu erken açacak.

ANADOLU'DA KAYBETTİ

Fırtına, şampiyonluk yolunda en büyük darbeyi Anadolu kulüpleri karşısında yaşadığı puan kayıplarıyla aldı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında 10 puan kaybederken, Anadolu takımlarına tam 23 puan bıraktı.

11 FUTBOLCU SAHNE ALDI

Karadeniz devinde sezon boyunca 11 oyuncu gol sevinci yaşadı. Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 4, Nwaiwu 3, Oulai 2, Savic, Okay, Ozan, Umut ve Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Bir golü de rakip kendi kalesine attı.

KUPADA GOL GÜVENCELERİ

Bordo mavili takımın skorer 3 oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının gol güvencesi olacak. Bu 3 isim içerisinde Muçi 4 golle kupada takımının en skorer oyuncusu olurken; Onuachu 2, Augusto da 1 gol kaydetti.

Safi'den bomba hamle! Conte ile dünya yıldızı...
G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Albayrak Doktrini Türkiye'yi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğu'da petrol kuleleri yükseliyor
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Kim Min-jae şoku!
G.Saray'da ayrılığa onay çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:21
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:19
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
Conte'den flaş karar! F.Bahçe... Conte'den flaş karar! F.Bahçe... 00:17
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 00:17
Premier Lig'de şampiyon Arsenal! Premier Lig'de şampiyon Arsenal! 00:17
Süper Lig'de tescil gelişmesi! Süper Lig'de tescil gelişmesi! 00:17
İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü 00:17
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? 00:17
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! 00:16