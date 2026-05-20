10’uncu kez kazanmak istiyor

Fırtına, cuma akşamı Antalya'daki kupa finalinde Konyaspor ile karşılaşacak. Üst üste 3 yıldır finale çıkan Karadeniz devi, bu kez mutlu sona ulaşıp, tarihindeki 10. Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Trabzonspor için kupayı almak, önümüzdeki sezonun yol haritası için de çok değerli.

YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Kupa kazanılırsa UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan gidilecek ve ilk maç 20 Ağustos'ta oynanacak. Aksi durumda, Trabzonspor lig üçüncüsü kontenjanından Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak ve ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacağı için sezonu erken açacak.

ANADOLU'DA KAYBETTİ

Fırtına, şampiyonluk yolunda en büyük darbeyi Anadolu kulüpleri karşısında yaşadığı puan kayıplarıyla aldı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında 10 puan kaybederken, Anadolu takımlarına tam 23 puan bıraktı.

11 FUTBOLCU SAHNE ALDI

Karadeniz devinde sezon boyunca 11 oyuncu gol sevinci yaşadı. Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 4, Nwaiwu 3, Oulai 2, Savic, Okay, Ozan, Umut ve Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Bir golü de rakip kendi kalesine attı.

KUPADA GOL GÜVENCELERİ

Bordo mavili takımın skorer 3 oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının gol güvencesi olacak. Bu 3 isim içerisinde Muçi 4 golle kupada takımının en skorer oyuncusu olurken; Onuachu 2, Augusto da 1 gol kaydetti.