Doğan’dan Rize açıklaması

Başkan Ertuğrul Doğan, Çaykur Rize Başkanı İbrahim Turgut'un görevinden ayrılmasını üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Doğan, "Sayın Turgut; sağ duyulu yaklaşımı, yapıcı tavrı ile önemli katkılar sundu. Trabzonspor ile komşumuz Rize arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de değerli katkılar sağlamıştır" diye konuştu.