Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı! Takımı şaha kaldırdı

Trabzonspor son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselirken teknik direktör Fatih Tekke'nin ortaya koymuş olduğu o büyük başarı da gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Bordo-mavili takımda Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ortaya koyduğu başarı dikkat çekiyor. Kadrosundaki birçok ismin çıkışa geçmesini sağlayan ve kariyerine değer katan Fatih Tekke, bu çalışmalarının karşılığını alıyor. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ernest Muçi, Tekke ile 15 gol, 9 asiste geldi, kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Benzer şekilde Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan, Trabzonspor'da Fatih Tekke ile hayat buldu, yakaladığı çıkışla milli takım yolunda önemli adaylardan oldu.

GENÇ YILDIZLAR COŞTU

Gaziantep'ten gelen Mustafa Eskihellaç bu sezon bordo-mavililerde sahanın jokeri oldu. Mustafa, A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ile sol bek için önemli bir alternatif haline geldi. Fatih Tekke, genç oyuncularına da değer kattı. 19 yaşındaki Christ Oulai'yi Chelsea takip ediyor. 22 yaşındaki Felipe Augusto 15 golle kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Çok güvendiği 24 yaşındaki Bouchouari ve ara transferde gelen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu potansiyellerini göstermeye başladı.

BATAGOV'DAN MAKSİMUM VERİM

Sakatlandığı döneme kadar Trabzonspor'un en önemli futbolcularından olan Arseniy Batagov, Fatih Tekke ile çıkışa geçti. 24 yaşındaki Ukraynalı stoper, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli liglerinden birçok takımın transfer listesine girdi.

PİNA'YI PARLATTI

Teknik Direktör Fatih Tekke, kadrosundaki bir diğer genç yıldız Wagner Pina'yı kazanmasını bildi. 23 yaşındaki sağ bek, bu sezon tüm resmi maçlar baz alındığında 8 asist yaptı. Pina, Trabzonspor'un en önemli isimleri arasında yer almayı başardı.

ONUACHU KRALLIĞA GİDİYOR

Futbolculuk döneminde 2004-2005 sezonunda 31 golle gol kralı olan Fatih Tekke, şimdi öğrencisi Paul Onuachu'nun krallığını bekliyor. Trabzonspor'da Paul Onuachu'ya çok güvenen Tekke, sistemini 2.01'lik dev forvete göre kurdu. 22 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de son haftaya girilirken krallık listesinde ilk sırada geliyor.

DENEYİMLİ İSİMLERE GÜVENDİ

Fatih Tekke; kadrosunda yer alan deneyimli isimlerden yüksek seviyede fayda aldı. Andre Onana'ya hep sahip çıkan Tekke; Stefan Saviç, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça gibi tecrübeli futbolcularla başarılı bir iletişim kurdu. Tekke, her fırsatta kadrosundaki deneyimli yıldızlardan övgüyle bahsetti.

