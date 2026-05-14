Muçi’den resital

Ernest Muçi, Trabzonspor'u kritik maçlarda sırtlama alışkanlığına devam ediyor. Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği'ni Arnavut 10 numaranın mükemmel oyunu ile 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de bordo-mavililerin Eryaman Stadı'nda 4-3 kaybettiği Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, dün akşam da benzer performansı sergiledi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM

78'inci dakikada Arda Çelik'in kendi kalesine attığı golün ortasını yapan Ernest Muçi, 90+2'de hafızalardan silinmeyecek bir gole imzasını koydu. Bu dakikada sağ çaprazdan kaleye adeta füze gönderen Arnavut maestro, bu müthiş golle Karadeniz temsilcisini Türkiye Kupası'nda finale taşıdı. 90 dakika sonrası galibiyeti değerlendiren Muçi, "Burada çok mutluyum. Trabzonspor'un kararı ne olacak bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Finali hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

SAMED YIKILDI

Gençlerbirliği forması giyen Samed Onur maç sonrası çok üzgün olduklarını söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "Buraya kadar biz getirdik, sonunu da getirmek istiyorduk. Hedefimiz kupayı kazanmaktı. Üzgünüz. Sezon bitmedi. Bir tane çok önemli maçımız var" diye konuştu.

BURAYA KADARMIŞ

Hırslı futboluyla dikkat çeken Fıratcan Üzüm maç sonrası konuştu. Kırmızı-siyahlı futbolcu, "Çok güzel karşılaşma oldu. 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı. Erk çok güzel bir gol attı. Kupada iyi işler yaptık ama buraya kadarmış. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

DİYADİN'DEN ROTASYON

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ini tamamen değiştirdi. Rotasyona giden Diyadin, ligde az şans bulan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro tercih etti. Kırmızı-siyahlıların 11'inde altyapıdan 4 futbolcu yer aldı. Genç futbolcular Yiğit Hamza ve Erk Arda Aslan, A takımla ilk kez 11'de maça başladı. Diyadin; Onyekuru ve Mbaye Niang'ı, Kasımpaşa maçında olduğu gibi 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Ligde 31 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği, son hafta deplasmanda yine Trabzonspor ile karşılaşacak.

SABIRSIZLANIYORUM

İkinci yarıda oyuna giren ve 83'te bir vuruşu direkten dönen Augusto, "Çok mutluyum. Hem oyuna girebilme fırsatı buldum ve galip geldik. Trabzonspor son 2 yılda maalesef kupayı alamıyor. Trabzonspor ile kupa kazanmanın ne hissettirdiğini, ne anlama geldiğini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

YİNE AYNI TARİFE

İki takım arasında 2023-2024 sezonunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesinde ise gülen taraf 2-1'lik skorla yine Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavililer, 8 Şubat 2024'te Son 16 Turu'nda deplasmanda Başkent ekibini uzatmalarda attığı golle 2-1 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

ERK'TEN İLK MAÇTA GOL

Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Erk Arda Aslan, profesyonel kariyerindeki ilk A takım maçında gol atma başarısı gösterdi. 8 Kasım 2008 doğumlu oyuncu, profesyonel kariyerinin bu ilk golünün ardından büyük bir coşku yaşayarak sevincini tribünlere koştu ve taraftarlara sarılarak paylaştı.

ERHAN ERENTÜRK ÜZÜLDÜ

Başkent ekibinin kalecisi Erhan Erentürk, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, son bölümde yediği 2 golle yıkıldı. 30 yaşındaki kaleci 3 net kurtarış yaparken, 78. dakikada takım arkadaşının kendi kalesine attığı gol ve 90+2'de Muçi'nin kaydettiği golle takımının elenmesine engel olamadı.