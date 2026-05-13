Pala-Cham takası

Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala ile ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 34 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta saha, sağ bek ve sol bekte oynayabilen Pala'nın çok yönlü yapısı teknik heyetin dikkatini çekiyor. Trabzonspor, Rizespor'un bonservis beklentisini düşürmek adına Muhammed Cham takasını gündeme alabilir. Slavia Prag'a kiralanan Cham'ın piyasa değeri 4 milyon euro. Rize'nin Avusturyalı oyuncuya sıcak bakabileceği öne sürüldü.