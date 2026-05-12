Tekke iz bırakıyor

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un efsaneleri arasına giren Fatih Tekke, teknik direktör olarak da iz bırakıyor. 11 Mart 2025 tarihinde göreve gelen 487 yaşındaki hoca, çıktığı 54 resmi maçta ortaya koyduğu performansla kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Özellikle bu sezon 40 resmi maçta elde ettiği 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performansla 2.10 puan ortalaması yakalayan Tekke, teknik direktörlük kariyerinin zirvesine çıktı.

9. SIRADA DEVRALMIŞTI

Fatih Tekke, göreve geldiği dönemde ligde 9. sırada bulunan Trabzonspor'u kısa sürede toparlamayı başarmıştı. İlk sezonunda takımı Türkiye Kupası'nda finale taşımayı başaran Tekke, finalde Galatasaray'a kaybederek kupayı kaçırmıştı.

DERBİ MAÇ KABUSU BİTTİ

Özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıklara ve daralan kadroya rağmen takımın büyük maç performansı dikkat çekti. Tekke yönetimindeki Trabzonspor, son iki derbide hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı mağlup ederek camiaya yeniden büyük moral verdi.

YENİ BİR HİKAYE

Yönetimin ve camianın tam desteğini arkasına alan Tekke, Trabzonspor'da uzun yıllar görev yapıp kupalar kazanmayı hedefliyor. Futbolculuk kariyerinde bordo-mavili formayla Türkiye Kupası sevinci yaşayan başarılı teknik adam, şimdi aynı başarıyı kulübede yaşamanın peşinde.

OZAN'DAN MİLLİ SİNYAL

Ozan Tufan son haftalardaki performansı ile A Milli Takım'ın kapısını zorluyor. Orta saha, kanat ve savunma hattı dahil birçok bölgede görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, joker kimliğiyle Fırtına'nın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

CESURLAR KAZANIR

Beşiktaş derbisinde kaleyi koruyan Ahmet Doğan, sosyal medyadan mesaj paylaştı. Fatih Tekke başta olmak üzere tüm antrenörlere teşekkür eden 19 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarının desteğine vurgu yaptı. Genç kalecinin "Cesur olmazsanız kazanamazsınız" dedi.