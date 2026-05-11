Trabzonspor'dan ciddi yatırım! Fatih Tekke transferlerin sinyalini verdi
Trabzonspor, kupayla sezonu kapatmaya odaklanırken gelecek yılın kadro yapılanması için de gaza bastı. Fatih Tekke’nin “Bize çok yakın iki oyuncu transferi reddetti” sözleri, bordo-mavililerin yeni sezon öncesi iddialı ve maliyetli bir transfer dönemine hazırlandığı şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 09:37
Trabzonspor bir taraftan sezonu kupayla tamamlama yolunda geri sayımını sürdürürken diğer taraftan da gelecek sezonun planlamasına yoğun şekilde devam ediyor. Beşiktaş maçı sonrası "Transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu bizi reddetti" diyen Fatih Tekke'nin, gelecek sezon öncesi maddi olarak da önemli rakamların gözden çıkarabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.