Ahmet Doğan’a tebrik

Tüpraş Stadı'nda 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde Andre Onana'nın yerine oyuna giren ve 83 dakika süre alan 19 yaşındaki Ahmet Doğan Yıldırım tebrikleri kaptı. Başarılı bir oyun ortaya koyan genç kaleciyi tecrübeli meslektaşı Andre Onana da kutladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Tüpraş Stadı'nda 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde Andre Onana'nın yerine oyuna giren ve 83 dakika süre alan 19 yaşındaki Ahmet Doğan Yıldırım tebrikleri kaptı. Başarılı bir oyun ortaya koyan genç kaleciyi tecrübeli meslektaşı Andre Onana da kutladı.