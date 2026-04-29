Üstünlük Konya’ya geçti

Fırtına'yı konuk ettiği son 2 lig maçını kazanan Konyaspor, Nisan 2015-Mart 2016 döneminden bu yana ilk kez bordo-mavililere karşı üst üste 2 iç saha galibiyeti elde etti. Bu durum, Trabzon'un son dönemde üstünlüğü rakibine bıraktığını gösterdi.

3 HAFTADA 7 PUAN GİTTİ

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, oynadığı son 3 karşılaşmada Alanyaspor ve Başakşehir ile berabere kalıp, Konyaspor'a mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu süreçte 7 puan yitirdi, hanesine sadece 2 puan yazdırdı.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bordo-mavililer, daha önce Ağustos-Eylül 2025 döneminde yaşadığı 3 maçlık kazanamama serisini yeniden tekrarladı.

126 GÜN SONRA KAYBETTİ

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı. En son ilk yarının son haftasında 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan bordomavililer, ligde 126 gün sonra dış sahada kaybetti. Karadeniz devi, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde çıktığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanmış, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

10 MAÇ SONRA YENİLDİ

Fırtına, Konya maçı öncesi bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 deplasman müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz devi, kupada da 2 galibiyet elde etti.