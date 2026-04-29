Trabzonspor'da Edvin Austbo ısrarı sürüyor! Yaz aylarında yeniden harekete geçilecek

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat için arayışlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bordo-mavililer, Norveç temsilcisi Viking’de forma giyen Edvin Austbo’yu yeniden gündemine aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sol kanat takviyesi için arayışlarına devam ediyor. Bordo- mavililer, Norveç ekibi Viking forması giyen Edvin Austbo'yu bir kez daha gündemine aldı. Devre arasında hücum hattının soluna takviye yapmak isteyen Karadeniz devinin, 20 yaşındaki oyuncu için yaz döneminde yeniden girişimde bulunabileceği iddia edildi. Norveç basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un sol kanat arayışında Austbo'yu listenin üst sıralarında tuttuğu belirtildi. Bordo-mavililerin, ara transferde sonuçlandıramadığı bu dosyada yaz aylarında somut gelişmeler yaşanması beklendiği ifade edildi.

KLASİK VE MODERN BIR KANAT FUTBOLCUSU

Trabzonspor, ara transfer döneminde Viking kulübüne Austbo için 15 milyon euro'ya ulaşan bir bonservis teklifi sunmuştu. Norveç ekibinin kabul etmediği, ardından bordo-mavililerin transfer girişimini yaz dönemine bıraktığı aktarıldı. Karadeniz devinin, sol kanat takviyesi için yeniden harekete geçebileceği ve 1.72 boyundaki futbolcunun dosyasını tekrar masaya yatıracağı kaydedildi. Daha çok "çizgiye inip orta kesen klasik kanat" ile "içeri kat eden modern kanat" arasında bir profil çizen bir yapıda olan genç futbolcu bazen içeri kat edip şut arayan bir oyuncuya dönüşebiliyor. Austbo'nun sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Austbo, geçtiğimiz sezon Viking'in Norveç Ligi'ni Bodo/Glimt'in önünde zirvede tamamladığı süreçte önemli rol oynadı. 20 yaşındaki oyuncu, 34 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistlik katkı sundu. Norveç U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Austbo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor.

