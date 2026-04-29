Tarihe geçen gol katkısı

Augusto ve Onuachu, bu sezon deplasman performanslarıyla dikkat çekti. İki oyuncu da 10'ar golle çift haneli deplasman golüne ulaşırken, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda bu başarıyı yakalayan ilk takım arkadaşları oldu. Önemli katkı sağlayan ikili, buna rağmen alınan sonuçların önüne geçemedi.

FELİPE AUGUSTO GÖREVİNİ YAPTI

Felipe Augusto, Konyaspor karşısında da golünü atarak istikrarlı çıkışını sürdürdü. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan 22 yaşındaki forvet, 79. dakikada fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon dış sahadaki gol sayısını 10'a yükseltti. Toplamda ise 13 gole ulaştı.