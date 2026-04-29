CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Tarihe geçen gol katkısı

Tarihe geçen gol katkısı

Augusto ve Onuachu, bu sezon deplasman performanslarıyla dikkat çekti. İki oyuncu da 10'ar golle çift haneli deplasman golüne ulaşırken, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda bu başarıyı yakalayan ilk takım arkadaşları oldu. Önemli katkı sağlayan ikili, buna rağmen alınan sonuçların önüne geçemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Tarihe geçen gol katkısı

Augusto ve Onuachu, bu sezon deplasman performanslarıyla dikkat çekti. İki oyuncu da 10'ar golle çift haneli deplasman golüne ulaşırken, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda bu başarıyı yakalayan ilk takım arkadaşları oldu. Önemli katkı sağlayan ikili, buna rağmen alınan sonuçların önüne geçemedi.

FELİPE AUGUSTO GÖREVİNİ YAPTI

Felipe Augusto, Konyaspor karşısında da golünü atarak istikrarlı çıkışını sürdürdü. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan 22 yaşındaki forvet, 79. dakikada fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon dış sahadaki gol sayısını 10'a yükseltti. Toplamda ise 13 gole ulaştı.

F.Bahçe seçime gidiyor!
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Gülistan dosyasında "dijital ayak izi" hamlesi: Delil karartanlar tek tek bulunacak | Babaya yeni sorgu
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson PFDK'ya sevk edildi!
İtalyan devinden Tedesco bombası!
SON DAKİKA

Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson PFDK'ya sevk edildi! Ederson PFDK'ya sevk edildi! 00:21
İtalyan devinden Tedesco bombası! İtalyan devinden Tedesco bombası! 00:21
Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! 00:21
Gol düellosunda kazanan PSG! Gol düellosunda kazanan PSG! 00:21
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! 00:21
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 00:21
Daha Eski
Ederson'un talibi ortaya çıktı! Ederson'un talibi ortaya çıktı! 00:21
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! 00:21
Beşiktaş GAİN, turnuvayı ikinci olarak tamamladı Beşiktaş GAİN, turnuvayı ikinci olarak tamamladı 00:21
"F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" "F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" 00:21
Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı! Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı! 00:21
F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu! F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu! 00:21