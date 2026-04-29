Onuachu kritik virajda

Süper Lig'de 22 golle krallık yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu, son 3 resmi maçta fileleri sarsamadı. 31 yaşındaki forvet, Trabzonspor formasıyla bir sezonda en fazla gol atan yabancı rekorunu kırma hedefini son 3 maça bıraktı. Nijeryalı futbolcu; Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında da sessiz kalırsa hem tarihe geçme şansını hem de gol kralı olma fırsatını kaçırabilir.
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
