Draguş G.Antep’te kalabilir

Fırtına'nın 2 yıl önce Standand Liege'den 1.7 milyon euro'ya transfer ettiği Denis Draguş, Gaziantep FK'da kiralık oynuyor. Kırmızı siyahlılarda teknik direktörlüğe Rumen Mirel Radoi'nin getirilmesi, Draguş'u mutlu etti. 26 yaşındaki Rumen forvetin menajeri Sposato, "Denis, ülkesinden bir hocanın gelmesinden dolayı son derece mutlu. Radoi'ya destek olmak istiyor" dedi.
29 Nisan 2026 06:50
